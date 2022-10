In Frankfurt ist eine Spaziergängerin ums Leben gekommen. Sie wurde im Stadtwald von einem herabfallenden Ast getroffen.

Nach Angaben der Stadt war die Frau am Samstagnachmittag in Begleitung im Frankfurter Stadtwald spazieren. Ein abgebrochener Ast fiel auf sie herab und verletzte sie so schwer, dass sie an den Folgen starb.

Die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) äußerte sich am Montag zu dem Vorfall: "Wir sind erschüttert angesichts des tragischen Unfalls, unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen."

Der Stadt zufolge untersucht nun die Staatsanwaltschaft, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen