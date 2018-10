Große Freude im Frankfurter Zoo: Die Orang-Utans haben Nachwuchs bekommen. Es ist schon das fünfte Kind von Affen-Mama Rosa.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Nachwuchs bei den Menschenaffen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Das Orang-Utan-Baby wurde in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober im Frankfurter Zoo geboren. "Am Morgen nach der Geburt kam Rosa sofort mit ihrem Baby ans Gitter, um sich ihren Frühstücksbrei abzuholen", berichtete Zoodirektor Miguel Casares.

Zurzeit lässt die 25 Jahre alte Orang-Utan-Dame Rosa laut Zoo noch keinen an das Jungtier heran - auch nicht den sechs Jahre alten Bruder Sayang, der sich demnach sehr für das Baby interessiert.

Das Geschlecht des etwa 30 Zentimeter großen und schätzungsweise 1.300 Gramm schweren Jungtieres konnte bis jetzt noch nicht festgestellt werden. Die Mutter lässt keinen Einblick zu. Zoodirektor Casares meinte, es sei jetzt auch viel wichtiger, dass beide wohlauf seien und sich die Bindung zwischen Mutter und Baby festige.

Das Baby klammert sich am Fell seiner Mutter Rosa fest. Bild © picture-alliance/dpa

Orang-Utan-Babys werden lange gesäugt

Die ersten Monate verbringt ein Orang-Utan-Jungtier laut Zoo fest an den Bauch der Mutter geklammert. Die vollständige Entwöhnung finde mit rund drei Jahren statt, manchmal würden die Jungtiere auch länger gesäugt.

"Orang-Utan-Kinder bleiben bis zu ihrem achten Lebensjahr bei ihrer Mutter, von der sie alles, was sie zum Überleben wissen müssen, lernen", sagte Casares. Vater ist der 17-jährige Kembali - ein sogenanntes Zuchtmännchen. Die Nachzucht der indonesischen Orang-Utans gilt als wichtiger Beitrag zur Artenerhaltung. Das Baby ist der 25. aus Sumatra stammende Orang-Utan, der in den vergangenen sechs Jahrzehnten in Frankfurt geboren wurde.

Europaweit gibt es 140 Orang-Utans

Nach den Worten von Casares gibt es europaweit schätzungsweise 140 Orang-Utans, rund 60 von ihnen leben in deutschen Zoos. Der Frankfurter Zoo betreibt seit mehr als 15 Jahren ein Schutzprogramm für Orang-Utans im indonesischen Sumatra.

Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) betonte, dass Orang-Utans zeigten, wie wichtig Artenschutz sei. Der im Jahr 2008 eröffnete Borgori-Wald im Frankfurter Zoo gehöre zu den modernsten Anlagen in Deutschland.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau-kompakt, 31.10.2018, 16:45 Uhr