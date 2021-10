Der Zoo Frankfurt hebt seine wegen der Corona-Pandemie geltende Begrenzung der Besucherzahlen auf.

Zudem fallen ab dem kommenden Montag die festgelegten Zeitfenster für einen Besuch weg, wie der Zoo am Dienstag mitteilte. Tickets seien auch wieder vor Ort an der Kasse erhältlich. Es gilt weiter die 3G-Regel und Maskenpflicht in allen Innenräumen.