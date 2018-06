Die Untersuchung des Leichnams eines zweijährigen Jungen hat die letzten Zweifel ausgeräumt: Er ist tatsächlich vor zehn Tagen im Frankfurter Zoo ertrunken. Dennoch bleiben viele Fragen offen.

Der Zweijährige, der vor zehn Tagen im Frankfurter Zoo verstarb, ist tatsächlich ertrunken. Das habe die Obduktion des Körpers des Jungen ergeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag zu hessenschau.de.

Über die näheren Umstände des Todes ist allerdings noch nichts bekannt. Wie berichtet, war der Junge am Freitag vor einer Woche gegen 16.30 Uhr leblos im Wassergraben am Kamelgehege gefunden worden. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Zeugenaussagen werden geprüft

Unklar ist damit nach wie vor, an welcher Stelle genau, um wie viel Uhr und vor allem wie der Junge in den Wassergraben gelangte. Dazu werden auch Zeugenaussagen ausgewertet. Die Ermittlungen stünden in jeglicher Hinsicht noch ganz am Anfang, auch was ein eventuelles Fremdverschulden betrifft.

Der Graben ist durch einen schmalen Grünstreifen und ein einfaches Drahtseil in etwa 15 Zentimetern Höhe abgegrenzt. Zoodirektor Miguel Casares hatte den Zoo aber auch nach dem Unglück wiederholt als sicher bezeichnet.

Sendung: hr-iNFO, 25.06.2018, 15.00 Uhr