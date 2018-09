Eine 51 Jahre alte Frau ist in Frankfurt getötet worden. Tatverdächtig ist ihr Lebensgefährte. Die Polizei fand ihn tot auf dem Vordach eines Mehrfamilienhauses.

Die am Donnerstag tot in ihrer Wohnung in Frankfurt-Hausen aufgefundene Frau ist ermordet worden. Die Obduktion der Leiche habe ergeben, dass zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen zum Tod der 51-Jährigen führten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ihren 54 Jahre alten Partner, der in einer anderen Wohnung lebt, hatten die Beamten zunächst vergeblich gesucht. Am Samstag nun wurde der 54-Jährige leblos auf dem Vordach eines Mehrfamilienhauses, ebenfalls im Stadtteil Hausen, gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann seine Lebenspartnerin getötet hat, bevor er sich selbst tötete.

Hilfeschreie im Mehrfamilienhaus

Zeugen hatten Polizei und Rettungskräfte am Samstag alarmiert, "da eine Person von einem mehrstöckigen Gebäude gesprungen beziehungsweise gefallen sei". Die Identität des Mannes konnte den Angaben zufolge am Montag nach der Obduktion zweifelsfrei geklärt werden. Die Beamten ermitteln in dem Tötungsdelikt sowie zu dem mutmaßlichen Suizid des Tatverdächtigen weiter.

Die Polizei hatte die Tür zur Wohnung der Frau aufgebrochen, nachdem sich eine Freundin Sorgen gemacht hatte. Bereits zuvor war die Polizei kontaktiert worden, nachdem in dem Mehrfamilienhaus Hilfeschreie zu hören waren. Die Ermittlungen vor Ort waren zunächst ohne Ergebnis verlaufen.

