Nördliche Mainuferstraße Mainkai in Frankfurt beim Historischen Museum. Bild © picture-alliance/dpa

Stadt peilt langfristige Lösung an

Die nördliche Mainuferstraße in Frankfurt wird komplett für Autos gesperrt. Ein Jahr soll die Probephase dauern - Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Wo und wie lange wird gesperrt?

Die probeweise Sperrung für den Autoverkehr beginnt am Dienstag um 9 Uhr. Ab dann gehört der Bereich zwischen Untermainbrücke und der Straße Zum Pfarrturm nahe der Alten Brücke ein Jahr lang ganz den Radfahrern und Fußgängern. Die Sperrung endet vorerst nach dem Museumsuferfest Ende August 2020.

Was will die Stadt damit erreichen?

Die Stadt Frankfurt möchte damit die Attraktivität des Mainufers und der gesamten Innenstadt erhöhen. Autolärm und Abgase sollen verschwinden, Lebensqualität und Lebensgefühl sollen sich verbessern. Die Stadt malt sich eine Flaniermeile für Radler, Fußgänger, Kinderwagen und Tretroller aus. Die stark befahrenen Straßen Untermainkai und Mainkai trennen derzeit zwei Touristenmagnete: die neue Altstadt mit dem Römerberg und den Main auf Höhe des Eisernen Stegs. Wenn dort keine Autos mehr fahren dürfen, fällt diese Trennung weg.

Autos, Lastwagen und Motorräder müssen ab August einen Bogen um das nördliche Frankfurter Mainufer zwischen Untermainbrücke und der Straße Zum Pfarrturm machen. Bild © hessenschau.de

Warum wird das nördliche Mainufer nur für ein Jahr und nicht dauerhaft gesperrt?

In dem Probejahr will man herausfinden, welche Auswirkungen die Sperrung hat - vor allem auf den Autoverkehr. Die Stadt will Daten und Erfahrungen sammeln und anschließend auswerten. Danach werde es noch fünf bis sechs Monate bis zur Entscheidung dauern, ob das nördliche Mainufer dauerhaft gesperrt wird. Ziel von Oberbürgermeister Peter Feldmann und Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (beide SPD) ist genau das.

Wie viele Autos fahren normalerweise am nördlichen Mainufer? Wohin sollen sie ausweichen?

Laut städtischem Verkehrsdezernat nutzen täglich rund 20.000 Pkw und Lastwagen die Strecke. Der Verkehr dürfte vor allem auf die vierspurige, parallel verlaufende Berliner Straße ausweichen. In Sachsenhausen auf der südlichen Seite des Mains befürchten Anwohner, dass sie die Sperrung empfindlich spüren werden, weil mehr Lkw und Autos dann dort entlang fahren. Bei der Vorstellung des Projekts betonte Verkehrsdezernent Oesterling, dass das nördliche Mainufer beim jährlich stattfindenden Mainfest und beim Fest zur Eröffnung der neuen Altstadt bereits gesperrt wurde, ohne dass es Probleme gab.

Was kostet das Ganze?

Laut Magistratsbeschluss liegen die voraussichtlichen Kosten für die Sperrung bei knapp 84.000 Euro. Alleine rund 39.000 Euro kostet es die Stadt, 17 Stellplätze für die Anwohner im Parkhaus Dom/Römer bereitzustellen.

Eine Flaniermeile direkt am Fluss erhöht die Attraktivität jeder Stadt. Gibt es schon Ideen, was dort alles passieren könnte?

Während der Probephase sind keine größeren Umbauten am Mainufer geplant. Für ein Jahr lohnten sich feste Stände nicht, teilte die Stadt mit. Für Restaurants und Cafés besteht die Möglichkeit, ihre Außengastronomie zu erweitern. Zudem wird das Stadtmobiliar um weitere Sitzmöbel erweitert. Geplant seien auch kleinere Veranstaltungen.