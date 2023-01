Unfallflucht in Hattersheim

Die Polizei hat nach einem Unfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin den mutmaßlichen Unfallverursacher festgenommen.

Laut Polizei erfasste der 72-Jährige die am Straßenrand stehende 53 Jahre alte Frau am Donnerstag mit seinem Transporter und flüchtete. Sie fiel zu Boden und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zeugenhinweise hatten der Polizei zur Identifizierung des Fahrers verholfen.