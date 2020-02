Bei einem Unfall auf der A661 bei Egelsbach (Offenbach) ist am Donnerstagabend eine 44-Jährige lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren, war mehrfach gegen die Leitplanke geknallt und dabei aus ihrem Fahrzeug geschleudert worden.

Als sie auf der Straße lag, krachte ein anderer Pkw in die Unfallstelle und schob das bereits verunfallte Auto so unglücklich an, dass es die Fahrerin überrollte. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, die Straße wurde mehrere Stunden voll gesperrt.