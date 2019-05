Eine 44 Jahre alte Frau ist in Offenbach getötet worden. Sie wurde offenbar in ihrem Auto erschossen. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet und sucht nach einem tatverdächtigen Mann.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die 44-jährige Offenbacherin am frühen Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Frankfurter Straße in Offenbach getötet. Sie habe vermutlich in einem Auto gesessen, sagte ein Polizeisprecher dem hr.

Es sei zu einem "offensichtlichen Schusswaffengebrauch" gekommen. Wie viele Schüsse gefallen sind sowie weitere Informationen zum Tathergang, sind noch unklar. Die 44-Jährige sei noch am Tatort an ihren Verletzungen gestorben. Die genaue Todesursache soll eine Obduktion klären.

Zunächst hatte die Polizei berichtet, dass die Frau 32 Jahre alt sei. Ein Bericht der "Bild", wonach die Frau aus einem fahrenden Auto heraus erschossen wurde, bestätigte die Polizei ebenfalls nicht.

Als tatverdächtig gilt ein Mann, der nach den Schüssen mit einem grauen Audi geflohen sein soll. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Sie fand jedoch zunächst nur den mutmaßlichen Fluchtwagen. Vom Verdächtigen fehlte jede Spur. Die Ermittler suchen mögliche Zeugen der Tat.

Sendung: hr-iNFO, 10.05.2019, 6:00 Uhr