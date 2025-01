Frau stirbt bei Brand in Frankfurt – Feuer mit Verletzten in Wiesbaden

Mehrere Einsätze in Hessen

Bei einem Feuer in Frankfurt ist eine Frau ums Leben gekommen. Vieles ist noch unklar. Auch in Wiesbaden und Hattersheim brannte es.

Die Feuerwehr Wiesbaden im Einsatz in Kostheim.

Die Feuerwehr Wiesbaden im Einsatz in Kostheim. Bild © Feuerwehr der Landeshauptstadt Wiesbaden

Im Frankfurter Stadtteil Gallus wurde das Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gegen 2 Uhr gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei dem hr am Montagmorgen sagte.

Bei dem Brand kam laut Sprecher eine Frau ums Leben. Es handle sich vermutlich um die Bewohnerin des Hauses in der Kleyerstraße. Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sprecher sagte, es sei erheblicher Schaden entstanden.

100.000 Euro Schaden in Wiesbaden

Ein weiterer Brand wurde aus Wiesbaden gemeldet. Im Stadtteil Kostheim geriet in den späten Abendstunden des Sonntags der Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Brand. Laut Polizei lag dort offenbar Sperrmüll und Unrat, der Feuer fing. Die genaue Brandursache sei noch unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr beeinträchtigte der Vollbrand die Rettungswege erheblich. Eine Familie, die noch im Gebäude war, wurde über eine Drehleiter gerettet. Die vier Menschen wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Polizei schätzte den Schaden am Haus auf rund 100.000 Euro. Es sei nun unbewohnbar.

Verletzter bei Brand in Hattersheim

In Hattersheim (Main-Taunus) rettete die Feuerwehr am frühen Montagmorgen einen laut Polizei offenbar dementen Bewohner aus seiner völlig verrauchten Wohnung. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Den Beamten zufolge hatte eine aufmerksame Nachbarin die Feuerwehr verständigt. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht. Der Brand in der Wohnung des Mannes war in der Küche der Wohnung im ersten Stock entstanden. Auf dem Herd brannten den Angaben nach Gegenstände, die Flammen griffen bereits auf die Kücheneinrichtung über. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar. 50 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.