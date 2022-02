Frau bei Explosion in Gartenlaube schwer verletzt

Bei einer Explosion in einer Gartenlaube in Frankfurt-Höchst ist eine 35-Jährige in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden.

Laut Polizei hatte sie am Abend mit einem Gaskocher Essen zubereitet. Als sie sich nachts eine Zigarette anzünden wollte, kam es zu der Explosion. Die Frau wurde mit schweren Verbrennun-gen in eine Spezialklinik geflogen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.