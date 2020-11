Beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Lastwagen auf der A5 bei Bad Homburg ist eine Frau verletzt worden.

Der Unfall passierte am Montagabend, als die Frau von der A661 auf die A5 fuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ihr Wagen stieß nicht nur gegen den Lkw, sondern auch gegen einen weiteren Wagen. Sie kam in eine Klinik.