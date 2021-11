Beim Zusammenstoß zweier Autos in Langgöns (Gießen) ist eine 32 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte ihr ein 47-Jähriger am Vortag die Vorfahrt genommen. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Der Mann erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Die Polizei sucht noch Zeugen.