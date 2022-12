Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus ist eine Frau verletzt worden. Das Feuer war am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lampertheim (Bergstraße) am Freitagabend wurde eine Bewohnerin leicht verletzt. Laut Polizei konnte sie sich selbstständig aus ihrer Wohnung retten, atmete aber Rauch ein. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Drei Zimmer im ersten Stock wurden durch den Brand zerstört, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenssumme und die Brandursache waren zunächst unklar.