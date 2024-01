Er soll eine Bekannte beim Sex stranguliert haben - dafür muss sich ein Mann aus Bensheim vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor, der Angeklagte schweigt bislang.

Am Landgericht Darmstadt hat am Dienstag ein Prozess wegen Mordes gegen einen 30 Jahre alten Mann begonnen. Ihm wird vorgeworfen, im März 2023 in Bensheim (Bergstraße) eine Frau beim Sex getötet zu haben.

Der Angeklagte wohnte zum Zeitpunkt der Tat in einer Obdachlosenunterkunft in Bensheim. Laut Anklage waren er und das Opfer beide betrunken, als sie zusammen in das Zimmer des Mannes in der Unterkunft gingen, um Sex zu haben.

Dabei soll der Mann das Opfer erst mit den Händen gewürgt und dann mit einem Kabel stranguliert haben. Die Bekannte des Angeklagten kam dabei ums Leben.

Staatsanwaltschaft geht von Mord aus

Die Staatsanwaltschaft geht nicht von einem Unfall oder Unglück aus, sondern von Mord, weil der Mann mit der Strangulation seinen Sexualtrieb habe befriedigen wollen. Zu den Vorwürfen schwieg der Mann am ersten Prozesstag.

Nach der Tat hatte der Angeklagte selbst die Polizei verständigt. In der Aufzeichnung seines Notrufs, die am Dienstag vor Gericht abgespielt wurde, betont der Angeklagte, er habe die Frau auf ihren Wunsch gewürgt. Dass sie dabei ums Leben kam, habe er nicht gewollt.

Opfer und Angeklagter mit Drogenproblemen

Zeuginnen und Zeugen berichteten, sowohl Opfer als auch Angeklagter hätten ausgeprägte Drogenprobleme gehabt. Der Mann sei in der Vergangenheit durch aggressives Verhalten aufgefallen. Für den Prozess sind insgesamt sechs Verhandlungstage bis Ende Januar terminiert.