Eine 32 Jahre alte Frau in Rüsselsheim hat einer Polizistin in der Nacht zum Donnerstag ins Gesicht geschlagen und in die Hand gebissen.

Zeugen hatten zuvor gemeldet, zwei Frauen würden auf einem Parkplatz Autos beschädigen. Bei der Festnahme leistete die alkoholisierte 32-Jährige besagten Widerstand. Die Beamtin wurde leicht verletzt.