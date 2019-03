Frau gerät in Gegenverkehr - drei Verletzte

Kollision in Dautphetal

Bei einem Unfall auf der L3042 bei Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) sind am Dienstag drei Personen verletzt worden, die Unfallverursacherin schwer.

Die Frau war aus unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei Autos kollidiert, wie die Polizei berichtete. An allen Wagen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro.