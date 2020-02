Der Mann soll seine Frau in diesem Haus in Bad Soden-Salmünster getötet haben.

Der Mann soll seine Frau in diesem Haus in Bad Soden-Salmünster getötet haben. Bild © Medienkontor Fulda

Eine 38 Jahre alte Frau ist in Bad Soden-Salmünster getötet worden. Ihr Mann stellte sich der Polizei. Die Kinder des Opfers mussten die Tat wohl mitansehen.

Ein 42 Jahre alter Mann soll seine Frau nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) getötet haben. Nachbarn alarmierten die Polizei gegen 5 Uhr am Dienstagmorgen, wie ein Polizeisprecher dem hr sagte. Rettungskräfte fanden die Frau bereits tot vor.

Der Mann war zunächst auf der Flucht. Die Beamten fahndeten in der Umgebung unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem 42-Jährigen. Er stellte sich gegen 7 Uhr bei der Bundespolizei in Aschaffenburg. Für die Öffentlichkeit habe keine Gefahr bestanden, sagte der Polizeisprecher.

Kinder "erlebten Tat sehr wahrscheinlich mit"

Wie die 38 Jahre Frau getötet wurde und was die Hintergründe der Tat sind, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Der Polizeisprecher sagte, die Frau habe Stichverletzungen erlitten. Ob diese tödlich gewesen seien, müsse eine Obduktion zeigen.

Zwei 13 und 15 Jahre alte Kinder waren in der Wohnung und "erlebten die Tat sehr wahrscheinlich mit", wie der Polizeisprecher sagte. Sie wurden von Notfallseelsorgern betreut.

