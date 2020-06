Frau greift Polizisten an

Nach Randalen in Wohnung

Eine 47 Jahre alte Frau hat am Dienstag in Frankfurt mit einem Messer Polizisten angegriffen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Nachbarn die Beamten verständigt, weil die Frau in ihrer Wohnung randalierte. Mit einem Taser wurde die Frau außer Gefecht gesetzt. Sie kam in eine psychiatrische Klinik.