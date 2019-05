Nachdem eine Frau in Offenbach erschossen wurde, läuft die Fahndung nach dem Schützen. Dabei hat die Polizei hat einen 42-jährigen Mann ins Visier genommen. Laut Zeugenaussagen wollte das Opfer gerade ein Kind aus einer Sportschule abholen, als die Tat geschah.

Die Polizei sucht weiter mit Hochdruck nach dem mutmaßlichen Täter, der am Donnerstagabend in der Offenbacher Innenstadt eine Frau erschossen haben soll. Nach dem mutmaßlichen Schützen, bei dem es sich um einen 42 Jahre alten Mann handeln dürfte, werde nach wie vor gefahndet. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagvormittag mit.

Der Mann soll gegen 19 Uhr in der Luisenstraße, Ecke Frankfurter Straße, auf die 44-Jährige geschossen haben. Den Angaben zufolge saß sie zum Tatzeit in einem silbernen Porsche Panamera, der am Straßenrand stand. Die in Frankfurt wohnende Frau wurde so schwer verletzt, dass sie wenig später in einem Rettungswagen starb.

Zeuge: Kinder weinten auf der Straße

Der mutmaßliche Schütze flüchtete nach der Tat in einem Auto und stellte es wenige hundert Meter entfernt von dem Tatort ab. Polizisten fanden weniger später das Fluchtfahrzeug in der Klingsporstraße. Bei dem Wagen handelt es sich um einen grauen Audi A4. Dass der Täter aus dem fahrenden Auto heraus den tödlichen Schuss abgeben haben soll, wie die Bild-Zeitung berichtet, dazu machten die Ermittler keine Angaben.

Laut Aussage eines Zeugen wollte die Frau gerade ein Kind aus einer Karateschule abholen, die sich in der Straße befindet. Seinen weiteren Ausführungen zufolge sollen mehrere Kinder kurz nach der Tat aus der Sportschule gelaufen sein. Sie hätten geweint und von Ärzten behandelt werden müssen, erklärte der Zeuge weiter, der selbst nach dem Schuss auf die Straße gelaufen war.

In welchem Verhältnis standen Täter und Opfer?

Wie viele Schüsse gefallen sind sowie weitere Informationen zum Tathergang, sind noch unklar. Auch in welchem Verhältnis der mutmaßliche Schütze und das Opfer zueinander standen, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Die genauen Todesumstände soll eine Obduktion ergeben, die im Laufe des Tages erfolgen soll. Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben könnten, ob der Täter alleine fuhr oder möglicherweise mit mehreren Personen in dem Wagen saß.

Sendung: hr-iNFO, 10.05.2019, 6:00 Uhr