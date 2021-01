Spurensicherung am Tatort in Breuna

Spurensicherung am Tatort in Breuna Bild © HessennewsTV

Frau in Breuna tot: Polizei nimmt Ehemann fest

Im nordhessischen Breuna ist eine Frau tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Ihr Ehemann wurde festgenommen.

Eine 73-jährige Frau ist am Mittwochmorgen tot in ihrem Haus in Breuna (Kassel) gefunden worden. Die Polizei geht derzeit von einer Gewalttat aus. Als tatverdächtig gilt der 76-jährige Ehemann der Verstorbenen. Er wurde festgenommen.

Todesursache noch unklar

Wie die Frau genau starb, war am Mittwochmittag zunächst unklar. Die Polizei sei noch bei der Spurensicherung, sagte eine Sprecherin des Präsidiums in Kassel. Die für Kapitaldelikte zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sendung: hr-iNFO, 27.1.2021, 14.00 Uhr