Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Café in Steinau an der Straße gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Im Verdacht steht der ebenfalls tote Ehemann.

Nach dem Fund eines toten Ehepaars im Main-Kinzig-Kreis gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. In einem Café in der Innenstadt von Steinau an der Straße wurde am Donnerstagmorgen zunächst die Leiche einer Frau entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei am Freitag bestätigten.

Das Verletzungsbild der 52-Jährigen habe auf eine Fremdeinwirkung hingedeutet. Kurz darauf wurde am Donnerstag ein lebloser Mann in einem Waldstück im benachbarten Bad Orb entdeckt. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass es sich dabei um den 68 Jahre alten Ehemann der in Steinau gefundenen Frau handele.

SEK-Einsatz im April

Er soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft seine Ehefrau erschossen und sich dann nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Schusswaffe selbst getötet haben. Das Ehepaar soll das Café, in dem die Ehefrau tot aufgefunden wurde, 2018 gemeinsam eröffnet haben, wie Anwohner dem hr berichteten.

Zum Motiv konnten die Behörden am Freitag noch keine Aussagen machen. Im häuslichen Umfeld des Ehepaars hatte es jedoch Anfang April einen größeren Polizeieinsatz gegeben, an dem auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei beteiligt waren. Wie die Ermittler erklärten, soll der Mann damals seine Frau unter anderem gewürgt haben und war darauf von den Beamten festgenommen worden.

Die Ermittler fanden mehrere scharfe Schusswaffen in der Wohnung, die im April sichergestellt und aus dem Haus entfernt wurden. Der Tatvorwurf habe damals jedoch nicht ausgereicht, um den Mann in Untersuchungshaft bringen zu können, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag. Stattdessen wurde ein Kontaktverbot verhängt.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizid-Gedanken Wenn Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebenssituationen keinen Ausweg sehen: Suchen Sie sich Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. In seelische Krisen könne man immer wieder mal geraten, das sei nichts Unnormales, sagen Psychologen. Deshalb gibt es Hilfe und professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie auch anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Rufnummer 0800/1110111 erreichbar. Ende der weiteren Informationen