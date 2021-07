In Steinau an der Straße (Main-Kinzig) ist es am Donnerstag offenbar zu einem Tötungsdelikt gekommen.

In einem Café in der Innenstadt wurde die Leiche einer Frau entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Kriminalpolizei und Spurensicherung waren den ganzen Tag am Tatort. Am Abend meldeten die Ermittler zudem einen weiteren Toten im benachbarten Bad Orb. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es sich dabei um den Ehemann der getöteten Frau handeln. Einzelheiten sind bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft will sich im Laufe des Freitags äußern.