Frau fährt Mann im Streit an

Im Streit soll eine 39-Jährige in Ehringshausen (Lahn-Dill) ihren Partner mit einem Auto angefahren und verletzt haben.

Die Frau sei offenbar mehrfach gezielt auf den 33-Jährigen zugefahren und habe ihn dann erfasst, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann kam nach der Tat am Samstag ins Krankenhaus, die Frau in Untersuchungshaft. Beide waren betrunken.