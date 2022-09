Nach einer Serie von 14 teilweise gewalttätigen Übergriffen auf Polizisten muss eine 24-Jährige nach einjährigem Psychiatrieaufenthalt nicht wieder in die Klinik zurück.

Das Landgericht Frankfurt setzte die Unterbringung am Freitag zur Bewährung aus. Die Straftaten seien nicht derart schwer, dass ein weiterer Aufenthalt in einer geschlossenen Psychiatrie geboten wäre. Die Frau müsse aber an einer ambulanten psychiatrischen Therapie sowie regelmäßigen Drogentests teilnehmen. Die Frau hatte sich im vergangenen Jahr immer wieder mit Polizisten angelegt.