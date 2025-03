Erst soll er eine Freundin in ihrer Wohnung in Frankfurt erwürgt und dann ihre Leiche mehr als zwei Monate versteckt haben: Nun startet am Landgericht der Prozess gegen einen 66-Jährigen.

Am Frankfurter Landgericht startet am heutigen Mittwoch der Prozess gegen einen 66 Jahre alten Mann aus dem Hochtaunuskreis. Er ist wegen Totschlags angeklagt. Er soll im vergangenen Jahr eine Freundin in ihrer Wohnung in Frankfurt-Höchst getötet und anschließend der Tochter der Frau gegenüber den Anschein erweckt haben, die 63-Jährige sei noch am Leben.

Der Mann soll nach dem Tod der Frau die Leiche in der Wohnung "aufgebahrt" und eine "Vielzahl von Legenden" erfunden haben, etwa dass die Frau im Krankenhaus liege. Damit soll er versucht haben, die Tat, die sich wohl im Februar 2024 ereignete, zu vertuschen. Die Tochter war aber misstrauisch geworden und alarmierte die Polizei. Sie hatte den Angaben des mutmaßlichen Täters zu ihrer Mutter keinen Glauben geschenkt.

Seit April in Untersuchungshaft

Die Polizei brach Mitte April 2024 schließlich die Wohnung in Frankfurt-Höchst auf und fand die Leiche der Frau in einem "stark fäulnisveränderten" Zustand. Die beiden sollen kein Paar gewesen sein, der Angeklagte habe sich laut Staatsanwaltschaft allerdings überwiegend in der Wohnung der Toten aufgehalten.

Der 66-Jährige sitzt bereits seit April vergangenen Jahres in Untersuchungshaft.