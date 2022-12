Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in der Gießener Nordanlage eine 22-Jährige angegriffen und laut Polizei "sexuelle Handlungen" an ihr vorgenommen.

Einer der Männer habe sie mit einem Messer bedroht, während sich sein Komplize entblößte. Die Frau konnte sich selbst befreien und flüchten. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.