Frau in Hinterhof getötet - Ex-Freund sitzt in U-Haft

Die getötete Frau in Fulda ist offenbar erstochen worden. Sie war Mutter eines zweijährigen Kindes. Ihr ehemaliger Partner sitzt inzwischen wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.

Nach dem Fund einer Frauenleiche im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Fulda sitzt der ehemalige Partner der Frau in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen am Mittwoch mitteilten, soll der 30-Jährige die 35 Jahre alte Frau am Montagmorgen an ihrer Adresse aufgesucht und im Hinterhof tödlich verletzt haben. Danach sei der mutmaßliche Täter geflüchtet. Das Motiv soll nach derzeitigem Ermittlungsstand in Zusammenhang mit dem Ende der Beziehung stehen.

Frau vermutlich erstochen

Die Obduktion habe ergeben, dass der Tod der Frau durch einen scharfkantigen Gegenstand, vermutlich ein Messer, mit einem Stich oder Schnitt im Halsbereich verursacht wurde. Die Frau war Ärztin und hinterlässt ein zweijähriges Kind, wie die Staatsanwaltschaft einen Bericht von osthessennews.de bestätigte.

Der Mann war am Dienstagabend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Der Tatverdächtige sitzt nun in einer hessischen Vollzugsanstalt.

Zeugin fand Leiche im Hof

Eine Zeugin hatte die Leiche der Frau am Montag gegen 8.00 Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Nikolausstraße gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Sendung: hr-iNFO, 09.12.2020, 10.00 Uhr