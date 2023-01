Feuer in Mehrfamilienhaus

Frau in Klinik

In einem Mehrfamilienhaus in Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wurde die Bewohnerin der Wohnung, in der das Feuer entstand, in eine Klinik gefahren. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei geht als Ursache für den Brand von fahrlässigem Handeln aus.