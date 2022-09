Eine Seniorin in Michelstadt (Odenwald) hat 35.000 Euro an Betrüger überwiesen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, liegt der Betrug schon fünf Wochen zurück, die Frau erstattete erst jetzt Anzeige. Am Telefon war ihr ein Gewinn von 167.000 Euro in Aussicht gestellt worden. Für "Steuern und Gebühren" sollte sie vorab das Geld überweisen.