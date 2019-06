In diesem Auto wurde die 44-Jähriger offenbar erschossen.

In diesem Auto wurde die 44-Jähriger offenbar erschossen. Bild © Michael Seeboth (hr)

Frau in Offenbach erschossen - Verdächtiger stellt sich

Mit einem Schuss in den Hals war eine 44 Jahre alte Frau Anfang Mai in Offenbach erschossen worden. Der mutmaßliche Täter war seither auf der Flucht. Jetzt stellte er sich der Polizei.

Der 42 Jahre alte Mohammed S., nach dem europaweit gefahndet worden war, habe sich am Montagabend der Polizei in Offenbach gestellt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem hr am Dienstag. Die Bild hatte zuerst darüber berichtet. Er sollte noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rache als Motiv?

Mohammed S. wird verdächtigt, am 9. Mai die 44 Jahre alte Fatima T. mit einem gezielten Schuss in den Hals erschossen zu haben, als diese in einem Auto auf ihren Sohn wartete. Vor der Tat soll es zwischen dem Verdächtigen und der Frau zu einem heftigen Streit gekommen sein.

Nach Informationen von hessenschau.de könnte Rache ein Motiv für die Tat sein: Die Schwester von Fatima T. ist demnach eine Ex-Freundin des Verdächtigen. T. soll auf ihre Schwester eingewirkt haben, die Beziehung zu beenden. Von einem Gefängnisaufenthalt desmutmaßlichen Schützen in Spanien und schlechtem Einfluss auf die Familie sei die Rede gewesen.

Flucht nach Belgien

Die Polizei war davon ausgegangen, dass Mohammed S. sich nach der Tat nach Belgien abgesetzt hatte, wo sich seine Spur verlor. Das gemietete Auto, aus dem er den tödlichen Schuss abgegeben haben soll, hatte er unmittelbar nach der Tat unweit des Tatorts in Offenbach abgestellt.

Staatsanwaltschaft und Polizei hatten für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von 3.000 Euro ausgelobt.

Sendung: hr-iNFO, 18.06.2019, 10:20 Uhr