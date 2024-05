Frau in Offenbach getötet - Ehemann in U-Haft

In Offenbach ermittelt die Polizei nach dem Fund einer weiblichen Leiche. Der Ehemann der Frau gestand die Tat.

Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Samstagnachmittag in Offenbach, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitag gemeinsam mitteilten. Die Getötete sei 54 Jahre alt.

Ihr 52 Jahre alter Ehemann habe die Tat am Samstag selbst der Polizei gemeldet. Er sei auf dem Polizeirevier erschienen und habe angegeben, seine Frau in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. In der Wohnung in der Kaiserstraße hätten die Beamten anschließend die Leiche der 54-Jährigen gefunden.

Stumpfe Gewalt gegen den Kopf

Der 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen und bereits am Wochenende einer Haftrichterin vorgeführt, wie erst jetzt bekannt wurde. Diese ordnete die Untersuchungshaft an.

Laut Obduktionsbericht starb die Frau nach stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Die Ermittlungen zu Motiv und Hintergründen der Tat dauern an.