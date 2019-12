Ein Mann steht im Verdacht, in Offenbach eine Frau niedergstochen und schwer verletzt zu haben. Die 39-Jährige liegt im Krankenhaus.

Die Polizei teilte in der Nacht zum Dienstag mit, dass ein 38 Jahre alter Mann und eine ein Jahr jüngere Frau am Vortag zwischen 17 und 18 Uhr in Offenbach-Ost in einen handfesten Streit gerieten seien. Dabei wurde die 39-Jährige niedergestochen. Womit, hat die Polizei anscheinend noch nicht ermittelt. Sie berichtete lediglich von einem "Stichwerkzeug".

Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Polizei nahm den Verdächtigen bei der anschließenden Fahndung fest. Nähere Angaben zur Tat machte sie nicht. Sie sucht Zeugen für den Vorfall.

