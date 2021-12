Dieb dringt in Pension ein

Dieb dringt in Pension ein Frau im Schlaf überfallen

In einer Pension in Rüsselsheim ist eine schlafende Seniorin von einem Dieb angegriffen und verletzt worden.

Laut Polizei betrat der Täter in der Nacht zum Mittwoch die Rezeption und gelangte von dort in den angrenzenden Wohnbereich. Dort überwältigte er die Seniorin und verlangte von ihr Bargeld. Er flüchtete mit einem geringen Geldbetrag. Die Frau kam in ein Krankenhaus.