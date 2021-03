59-jährige Frau in Schwalbach erstochen [Videoseite]

Frau in Schwalbach getötet - möglicherweise mit Schwert

Eine 59 Jahre alte Frau ist in einer Wohnung in Schwalbach erstochen worden. Tatverdächtig ist ein 25-Jähriger. Die Polizei nahm ihn mit Schwertern in der Hand fest.

Der Verdächtige wurde noch am Donnerstagabend kurz nach der Tat von Polizeibeamten festgenommen. Der polizeibekannte Mann soll im Lauf des Freitags dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 25-Jährige soll zuvor mehrfach auf die 59-Jährige eingestochen haben - möglicherweise mit einem Schwert, wie die Polizei in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Freitag gemeinsam mitteilten. Das Motiv der Tat war zunächst völlig unklar.

Handgemenge bei Festnahme

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der mutmaßliche Täter gemeinsam mit einem 59 Jahre alten Mann in dessen Wohnung Alkohol getrunken. Als die Frau vorbeikam, soll der Verdächtige unvermittelt auf die gemeinsame Bekannte eingestochen haben. Anschließend flüchtete er aus der Wohnung.

Obwohl der 59-Jährige sofort den Notarzt alarmierte, starb die Frau noch am Tatort. Sie habe mehrere Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Die Polizei stellte den flüchtenden 25-Jährigen keine Stunde später vor der Wohnung seiner Eltern in unmittelbarer Tatortnähe.

Bei der Festnahme hatte der Mann zwei Schwerter in den Händen. Obwohl es zu einem Handgemenge kam, wurde niemand verletzt. Auch die Eltern des jungen Mannes wurden zunächst festgenommen, kamen später aber wieder auf freien Fuß.