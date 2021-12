Eine 79-Jährige ist am Donnerstagabend in Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) zwischen zwei Autos eingeklemmt worden und ums Leben gekommen.

Ein 58-Jähriger war in seinen am Hang geparkten Automatikwagen gestiegen, das dann zwei Meter nach hinten rollte - dort stand die Frau, wie die Polizei am Freitag meldete. Zwei weitere Menschen, die dort standen, konnten sich retten.