Eine 52-Jährige ist am Montag in einer Grundstückseinfahrt in Weilburg von einer Autofahrerin angefahren worden.

Die 52- Jährige hatte laut Polizei in der Einfahrt gekniet und Unkraut gejätet. Dabei habe die 27 Jahre alte Autofahrerin sie offensichtlich übersehen, hieß es von den Beamten. Die 52-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, die 27-Jährige erlitt einen Schock.