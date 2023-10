Frau in Wiesbaden von Linienbus erfasst

Eine Frau ist am Dienstag in Wiesbaden auf der B455 in Höhe Bierstadt von einem Linienbus erfasst und nach Feuerwehrangaben lebensgefährlich verletzt worden.

Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Vollbremsung des Fahrers wurden in dem Bus fünf Fahrgäste verletzt. Mehrere Kinder im Bus wurden außerdem seelsorgerisch betreut.