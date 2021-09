Zeugen haben der Polizei in Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) am Donnerstagabend eine Frau mit einer stark blutenden Wunde am Bein gemeldet.

Den Beamten zufolge war es zu einem Streit zwischen der 43-Jährigen und ihrem 45 Jahre alten Partner gekommen, bei dem ein Messer eingesetzt wurde. Die Frau wurde schwer verletzt, der Mann festgenommen.