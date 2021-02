Eine 31-Jährige ist an einem See in Rüsselsheim (Groß-Gerau) von einem Unbekannten zu Boden gerissen und mit Reizgas attackiert worden.

Die leicht im Gesicht verletzte Frau musste am Mittwoch ihre Jacke abstreifen, um zu entkommen. Der Angreifer flüchtete laut Polizei in einen Wald. Das Motiv ist unklar.