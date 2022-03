Die am Wochenende auf der A661 in Frankfurt angegriffene 40-Jährige ist an ihren schweren Verletzungen gestorben. Sie war von ihrem Ex-Mann mit den Auto abgedrängt und mit einen Messer attackiert worden.

Einen Tag nach der gewaltsamen Auseinandersetzung mitten auf der Autobahn 661 in Frankfurt starb das 40 Jahre alte Opfer im Krankenhaus. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag die Frau am Sonntag trotz der sofort eingeleiteten medizinischen Versorgung ihren schweren Stichverletzungen.

Ex-Mann in U-Haft

Die 40-Jährige war am Samstagabend gegen 20.15 Uhr mit ihrem Auto auf der A661 unterwegs, als sie in Höhe des Preungesheimer Dreiecks von einem anderen Fahrzeug abgedrängt und zum Anhalten gezwungen wurde. Ein 41-Jähriger stieg aus und attackierte die Frau mit einem Messer. Bei dem Täter handelt es sich um den Ex-Mann des Opfers, wie die Polizei mitteilte.

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Eine Haftrichterin ordnete mittlerweile Untersuchungshaft an. Weitere Einzelheiten zum Motiv sind derzeit noch unklar.