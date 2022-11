Gut eine Woche nach dem Tod einer Frau nach einem Polizeieinsatz in Usingen (Hochtaunus) ist weiter unklar, wieso die 39-Jährige starb.

Die Obduktion habe "keine fassbare Todesursache ergeben", teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mit. Demnach wurde in ihrem Urin Kokain nachgewiesen. Sie soll in ihrer Wohnung randaliert haben.