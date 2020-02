Rettungsdienst-Einsatz in der Nacht.

Rettungsdienst-Einsatz in der Nacht. Bild © picture-alliance/dpa

Eine Frau hat in Amöneburg schwere Verletzungen erlitten. Zuvor hatte es einen Streit mit ihrem Partner gegeben. Viele Fragen sind noch offen, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Polizei hat am späten Freitagabend einen 30-jährigen Mann nach einem Vorfall in Amöneburg-Rüdigheim (Marburg-Biedenkopf) vorläufig festgenommen. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seiner 29 Jahre alten Partnerin. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marburg dem hr am Samstag.

Während oder nach dem Streit stieg der Mann demnach ins Auto. Die junge Frau sei "im Zuge der Wegfahrt des Mannes" zu Fall gekommen und habe schwerwiegende Verletzungen erlitten. Die 29-Jährige wurde noch in der Nacht operiert. Zeugen, die auf den Streit aufmerksam geworden waren, alarmierten Polizei und Rettungsdienst.

Ermittlungen in alle Richtungen

Ob der Mann seine Partnerin absichtlich angefahren hat, sei noch unklar, sagte der Sprecher. Der Radiosender FFH hatte berichtet , der Mann habe versucht, die Frau mit dem Auto zu überfahren. Das wollte der Staatsanwaltschaftssprecher nicht bestätigen. Es bestehe ein Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, auch dahingehend, ob es ein Unfall gewesen sein könnte, sagte der Sprecher.

Der 30-Jährige fuhr davon, wurde jedoch später vorläufig festgenommen. Ob er dem Haftrichter vorgeführt werden soll oder nicht, sollte im Laufe des Samstags entschieden werden.

