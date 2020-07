Eine Busfahrerin ist am Dienstagabend in Darmstadt von einer Passagierin geschlagen und verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatten sich die Frau und drei Männer trotz Hinweisen der Busfahrerin geweigert, eine Maske zu tragen. An der Endhaltestelle griff die Frau die Fahrerin in ihrer Fahrerkabine an. Die Frau flüchtete.