Kurz nach dem Start ist ein Kleinflugzeug an einem Flugplatz im Kreis Limburg-Weilburg in einen Wald gestürzt. Dabei kam eine Insassin ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Das Unglück geschah am Samstag um kurz vor 18 Uhr am Flugplatz in Elz (Limburg-Weilburg). Dort stürzte ein Ultraleichtflugzeug unmittelbar nach dem Start in einen angrenzenden Wald, wie ein Polizeisprecher dem hr sagte. Dabei kam eine Insassin ums Leben. Sie saß gemeinsam mit einem Mann in dem Flieger. Er erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Weshalb die Maschine abstürzte, war zunächst unklar. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig sollen das Wrack begutachten.

Einen Brand im Motorenbereich des Flugzeugs konnte die Feuerwehr schnell löschen. Die Einsatzkräfte zogen wegen weiterer Brandgefahr einen Sicherheitsbereich von rund 100 Metern um die Unfallstelle.

Sendung: hr-iNFO, 25.05.2019, 20 Uhr