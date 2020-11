Eine alleinstehende ältere Frau ist am Samstag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stadtmitte von Eschborn (Main-Taunus) ums Leben gekommen.

Warum das Feuer in ihrer Wohnung ausbrach, klärte die Polizei noch nicht. Eine Hausbewohnerin wurde leicht verletzt, die übrigen retteten sich ins Freie. Schaden: rund 100.000 Euro.