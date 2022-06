Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Maintal

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Maintal ist eine 78 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ihr Mann wurde verletzt gerettet. Auch ein Ersthelfer musste ins Krankenhaus.

Kurz vor acht Uhr am Samstagmorgen hatten Anwohner Rauch im Obergeschoss des Hauses in Maintal (Main-Kinzig) bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei mit.

Die Einsatzkräfte konnten die 78 Jahre alte Bewohnerin nur noch tot bergen. Ihr gleichaltriger Ehemann sei mit Brandverletzungen und einer Rauchgasvergiftung in eine Spezialklinik gebracht worden. Ein Ersthelfer habe sich bei dem Versuch, in das Haus zu gelangen, leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Das Feuer wurde kurze Zeit später gelöscht, das Haus ist jedoch unbewohnbar. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt, ebenso die Brandursache. Die Kriminalpolizei ermittelt.