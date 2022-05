Beim Zusammenstoß zweier Autos ist am Freitag bei Schlangenbad (Rheingau-Taunus) eine Frau getötet worden.

Laut Polizei war ein 50 Jahre alter Autofahrer aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto der 38-Jährigen zusammengestoßen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Mann kam schwer verletzt in die Klinik. Die B260 war mehrere Stunden gesperrt.