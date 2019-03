Frau stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Karben Frau stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Knapp zwei Wochen nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Karben (Wetterau) ist eine Bewohnerin an ihren Verletzungen gestorben.

In der Wohnung der 62-Jährigen sei damals das Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es habe sich um eine fahrlässige Brandstiftung gehandelt, Details würden nicht veröffentlicht. Die Frau starb am Dienstag.