Eine Frau tot, ihr Mann schwer verletzt: In Bensheim ist ein Beziehungsstreit zum tödlichen Kampf geworden. Die Ermittler vermuten, dass sie ihn angegriffen hat.

Audiobeitrag Audio Messerstecherei in Bensheim Audio Messerstiche in Bensheim: Eine Frau wurde tödlich verletzt, ihr Ehemann schwer. Bild © 5vision.media Ende des Audiobeitrags

Eine Frau aus Bensheim (Bergstraße) ist am Donnerstag in einem Krankenhaus an Verletzungen durch Messerstiche gestorben. Die Polizei hatte die zu diesem Zeitpunkt noch lebende Frau gemeinsam mit dem schwer verletzten Ehemann in dessen Wohnung gefunden. Das Paar lebte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft getrennt.

Der 36 Jahre alte Mann alarmierte die Polizei, konnte danach aber nicht mehr vernommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte es einen Ehestreit gegeben. Was genau sich in der Wohnung abgespielt hat, ist aber noch unklar.

Initialer Angriff könnte von der Frau ausgegangen sein

Die Ermittler vermuten, dass der Angriff von der Frau ausging. Sie soll einen neuen Partner gehabt haben. In der Nacht auf Donnerstag muss sie dann ihren Ehemann in dessen Wohnung aufgesucht haben.

Die Polizei fand die verletzte 37-Jährige in der Wohnung, während ihr Mann auf einer Treppe vor dem Haus saß. Zu diesem Zeitpunkt waren beide noch ansprechbar. Im Laufe der Zeit verschlechterte sich jedoch der Zustand der beiden, teilte die Polizei mit. Die Frau sei schließlich am Donnerstagmorgen während der medizinischen Behandlung im Krankenhaus gestorben.

Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde vor Ort sichergestellt. Eine Obduktion soll voraussichtlich am Freitag stattfinden. Die Ermittler erhoffen sich dadurch neue Erkenntnisse.